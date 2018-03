Schianto nel pomeriggio: muore un centauro

Schianto fatale oggi in Puglia, a taranto. Una tragedia bruttissima nel primo pomeriggio di oggi, in Via Vizzarro in località San Vito. Le cause dell’impatto sono ancora al vaglio degli inquirenti. Protagonisti di questa ennesima tragedia della strada, una Chevrolet Matiz e una moto di grosso cilindrata. Non c’è stato nulla da fare per un motociclista di 47 anni, deceduto sul colpo. Il conducente della vettura è stato solo ferito in maniera lieve. Spetterà ora agli inquirenti ricostruire cosa sia avvenuto.