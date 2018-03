SuperEnalotto, un 5+1 in attesa dell’estrazione del 15 Marzo 2018. Il VIDEO dell’estrazione

Superenalotto, continua a non uscire il 6 ed il jackpot continua a crescere: siamo arrivati adesso a 113.500.000 €, una cifra assolutamente da record (che sta scalando la all time dei premidel SuperEnalotto).

A differenza della precedente estrazione, stavolta un fortunato si è aggiudicato un corposo premio per il 5+1 (oltre mezzo milione di euro: 619.489,73 €).

Di seguito, vi ricordiamo la combinazione vincente dell’estrazione del 13 marzo 2018 (concorso n. 31 /2018):

Numeri Vincenti 42 19 33 65 85 78

Numero Jolly 74

Numero SuperStar 51

Vi proponiamo il video ufficiale dell’estrazione e risultati del 13/03/2018, proposto dal canale ufficiale del SUperEnalotto:

Cliccate qui per verificare se la vostra giocata è vicente.

Ricordiamo nuovamente come la probabilità di vincita per il premio di categoria maggiore del SuperEnalotto di 1 su 622.614.630: non illudetevi che il gioco possa cambiare le vostre vite. Anche perché, secondo quanto calcolato da David Ropeik della Harvard University, è più probabile morire in un incidente aereo (la possibilità è di 1 su 11 milioni. Comunque ben improbabile, non vi preoccupate).