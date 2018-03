Turista partorisce nel Mar Rosso, ecco le immagini che sono diventate virali 

, nelle acque salate del famoso mare egiziano. Il fatto è avvenuto acittadina sulla costa sud orientale della penisola del Sinai. Le(Hadia Hosny El Said) che si era affacciata sul balcone della sua casa ed ha catturato il parto di una turista russa.Le fotografie scattate, una sequenza del, sono a dir poco straordinarie ed

Nelle foto del parto nel mar Rosso si vede la donna ed il bambino appena nato col cordone ombelicale ancora attaccato. La turista che ha partorito era accompagnata da un medico che ha prelevato il bambino portandolo a riva.

La stampa locale ha confermato che il fatto è realmente accaduto a Dahab.

La donna nelle foto ha appena partorito ed è stato portato a riva dal medico, mentre sulla spiaggia il fratellino del piccolo ed il papà attendevano. Viene fotografata anche la madre del piccolo che esce dall’acqua come se nulla fosse, dopo il parto, come se avesse fatto un semplice bagno. Gli scatti, come era prevedibile, sono diventati virali.

Il parto nel Mar Rosso non ha lasciato indifferenti gli utenti del web che stupiti hanno condiviso le immagini sui social più famosi.

R.M.