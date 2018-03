Giovedì 15 marzo 2018: stasera in Tv Don Matteo, Boss in incognito, Quinta colonna e l’Europa League

Giovedì 15 marzo 2018: stasera in Tv Don Matteo, Boss in incognito,...

Newnotizie.it vi fa scoprire cosa andrà in onda in tv stasera Giovedì 15 Marzo 2018 sulle principali reti nazionali in chiaro: si tratta del palinsesto serale dei principali canali del digitale terrestre, a meno di variazioni dell’ultimo minuto (che ci rimarranno ignote).

Torna Don Matteo su Rai 1. Interessante Manuel Agnelli su Rai 3 con il suo “Ossigeno” in seconda serata. Su La7 va in onda Piazza Pulita, programma televisivo di approfondimento politico condotto da Corrado Formigli. Su Cielo, in seconda serata, verrà trasmesso il film “Fotografando Patrizia”. E’ stata la pellicola che affrontò alcuni argomenti tabù della società, negli anni ’80, quale, ad esempio, l’incesto, motivo per il quale ebbe vari problemi con la magistratura e con le associazioni dei consumatori. Il film consacrò Monica Guerritore come sex symbol del cinema italiano della metà degli anni 1980. Dei film, ad ogni modo, parleremo in coda con le trame e i trailer dei film della serata tricolore.

Stasera in TV, giovedì 15 marzo 2018. L’elenco completo dei programmi in prima e seconda serata

Rai 1

21:25 Don Matteo

23:40 Porta a Porta

Rai 2

21:20 Boss in incognito

23:00 Stracult Live Show

Rai 3

21:15 La leggenda degli uomini straordinari

23:10 Ossigeno

Rete 4

21:13 Quinta colonna

00:30 Il commissario Schumann

Canale 5

21:11 Lo stagista inaspettato

23:53 X-Style

Italia 1

21:25 Interstellar

00:45 Tempesta polare

La 7

21:10 Piazzapulita

01:00 Otto e mezzo (R)

Tv 8

21:00 UEFA Europa League

23:00 Highlights Europa League

Iris

21:00 Volver – Tornare

23:58 L’attesa

Cielo

21:15 True Justice – La confraternita

23:15 Fotografando Patrizia

Real Time

21:10 In-attesa

23:05 Il bambino senza gamba

Stasera in TV, giovedì 15 marzo: trame, curiosità e trailer dei film in onda stasera

Di seguito, trame, curiosità e trailer dei principali film in onda stasera. Le trame sono tratte da Wikipedia.

La Leggenda degli uomini straordinari (Rai 3): liberamente tratto dal fumetto La Lega degli Straordinari Gentlemen, rappresenta l’ultimo film di Sean Connery prima del ritiro dalle scene.

Interstellar (Italia 1): film di fantascienza narra di un gruppo di astronauti che viaggiano attraverso un wormhole in cerca di una nuova casa per l’umanità. Interstellar ha vinto l’Oscar per i migliori effetti speciali nel 2015 ed ha ricevuto altre quattro candidature (miglior colonna sonora, miglior montaggio sonoro, miglior sonoro e miglior scenografia).

Volver (Iris): Volver (che signifca tornare, in spagnola) è anche il titolo del tango cantato da Penelope Cruz in una scena culminante e sottolinea la tematica principale dell’opera. Si tratta di un film di Almodovar del 2006 che – a Cannes – ha vinto il premio per la migliore sceneggiatura e per la migliore interpretazione femminile.