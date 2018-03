Masterchef Vip, Anna Tatangelo con la voce rotta: “Si questo è il primo piatto che ho cucinato per Gigi”

Dopo l’ottimo successo dell’anno scorso, è ritornano Celebrity MasterChef Italia con 12 personaggi famosi, che si daranno battaglia ai fornelli. Le puntate andranno in onda da questa sera in esclusiva su Sky Uno Hd, la seconda stagione del programma – prodotto da Endemol Shine Italy per Sky – che porterà in cucina 12 vip, tra mondo dello sport, dello spettacolo, del giornalismo e non solo, tutti uniti dalla passione per la cucina e scelti dopo numerosi provini. I giudici sono i soliti: Bruno Barbieri, Joe Bastianich e Antonino Cannavacciuolo.

Nella passata stagione ha vinto la napoletanissima Roberta Capua . I 12 vip alle prese con pentole, tegami e ricette sono Barbara Alberti, Lorenzo Amoruso, Serena Autieri, Laura Barriales, Orietta Berti, Davide Devenuto, Margherita Granbassi, Umberto Guidoni, Andrea Lo Cicero, Valerio “Fayna” Spinella, Anna Tatangelo, Daniele Tombolini.

La prima concorrente a uscire è Laura Barriales, la bellissima modella spagnola che ha sposato Fabio Cattaneo, viticoltore italiano molto famoso.

Il secondo a uscire è Umberto Guidoni, l’astronauta, astrofisico e scrittore italiano. Ha partecipato a due missioni NASA a bordo dello Space Shuttle, ma la cucina non è troppo il suo mestiere

Durante la prima prova, lo chef Cannavacciulo, tra i tanti piatti ha assaggiato quello di Anna Tatangelo, un piatto fatto da paccheri e calamari. Alla cantante di Sora è stato chiesto perchè quel piatto. lei ha risposto: “E’il primo piatto che ho cucinato per una persona”. Lo Chha colto l’attimo e le ha chiesto: “Per chi?”. Anna con voce rotta ha esclamato: “Per Gigi”.

Il terzo vip ad uscire è Barbara Alberti, dopo un duello finale con Amoruso, Tatangelo e Autieri. Molto commovente l’addio ai concorrenti e amici di Barbara, la famosa scrittrice, sceneggiatrice, drammaturga, giornalista e conduttrice radiofonica italiana.