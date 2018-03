Milano, 19enne violentata, fidanzato picchiato: trovato lo stupratore. Ecco chi è

Fermato il colpevole: un 25enne colombiano

E’ statoa Milano, hafuggendo via. Il fatto è avvenuto in via Chopin, alla periferia di Milano. Il colpevole è un 25enne colombiano.L’aggressione alla coppia era avvenuta poco prima di mezzanotte in via Peressutti all’angolo fra via Ripamonti e via Chopin.

I due giovani erano stati sorpresi mentre erano appartati in una zona isolata. Il colombiano ha violentato la 19enne e pi aggredito e preso a schiaffi il suo fidanzato, dopo averlo minacciato con un’arma – non è chiaro se un coltello o arma da fuoco -. Il 25enne si è fatto consegnare il portafoglio, poi li ha obbligati ad andare al bancomat a prelevare altri soldi: di fronte alla resistenza della coppia, il 25enne ha picchiato il 22enne italiano ed ha violentato la ragazza. Quindi è salito sull’auto dei due ed è partito lasciandoli in mezzo alla strada. L’auto è stata trovata più avanti dalla polizia.

La ragazza è stata accompagnata alla clinica Mangiagalli dove è stato accertato il rapporto sessuale.

L’uomo, residente in città, è stato bloccato stanotte dai carabinieri.

Nello stesso punto di Milano una coppia, il 4 giugno 2005, era stata aggredita da un branco di romeni minorenni e maggiorenni.

R.M.