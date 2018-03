“Sono uscito per vendere marijuana ad una persona che mi aveva chiamato. La ragazza l’ho lasciata viva a casa, con Desmond. Quando circa 3-4 ore dopo sono tornato a casa, l’ho trovata già dentro le valige”. E’ questa l’ultima dichiarazione fatta da Innocent Oseghale sull’inquietante decesso di Pamela Mastropietro. Il ragazzo lo ha riferito in un colloquio con gli avvocati ad Ascoli Piceno.

Il nigeriano, ci ha tenuto a ribadire di non aver ammazzato la giovane ragazza romana e nemmeno di aver partecipato alle operazioni di sezionamento del cadavere. “Mi ha detto che la ragazza era stesa sul letto, dopo aver assunto eroina, e che, sebbene non stesse bene, si stava comunque riprendendo – ha spiegato l’avvocato di Oseghale -. L’altro, Desmond Lucky (anche lui in carcere, ndr) era invece steso sul divano. Non c’era nessun altro”. Oseghale sarebbe uscito per andare a spacciare marijuana. “Dice che quando è tornato nell’abitazione diverse ore dopo, la ragazza era già stata chiusa nelle valige”.