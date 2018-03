Superenalotto, estrazione giovedì 15 marzo 2018: ecco i numeri 

Attesa finita per i risultati dell’estrazione del 15 marzo 2018 (concorso n.32/2018).

Ecco il numero estratto per il Superenalotto 15 marzo 2018: 2 13 17 31 45 68

numero Jolly 87

numero Superstar 78

Siamo arrivati a 113.500.000 €, una cifra assolutamente da record (che sta scalando la all time dei premi): è questo il jackpot in palio stasera per l’estrazione di giovedì 15 marzo 2018 del SuperEnalotto.

Numeri del lotto 15 marzo 2018

NAZIONALE 54 73 23 79 89

BARI 24 36 80 43 84

CAGLIARI 75 7 2 22 9

FIRENZE 75 7 2 22 9

GENOVA 36 47 73 79 62

MILANO 62 64 55 14 28

NAPOLI 16 64 61 67 41

PALERMO 62 73 77 28 42

ROMA 36 14 8 88 54

TORINO 81 6 86 78 14

VENEZIA 4 82 72 62 8

Le precedenti edizioni: ecco i numeri fortunati

Nell’ultimo concorso un fortunato si è aggiudicato un corposo premio per il 5+1 (oltre mezzo milione di euro: 619.489,73 €).

Questa è stata la combinazione vincente della precedente estrazione (concorso n.31 del 13 marzo 2018):

Numeri Vincenti 42 19 33 65 85 78

Numero Jolly 74

Numero SuperStar 51

Ricordiamo come sempre come la probabilità di vincita per il premio di categoria maggiore del SuperEnalotto di 1 su 622.614.630: non illudetevi troppo. Secondo le statistiche, infatti, è più probabile morire divorati da uno squalo o precipitare a bordo di un aereo (e si tratta in entrambi i casi di eventi altamente improbabili).