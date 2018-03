Superenalotto, estrazione giovedì 15 marzo 2018: il jackpot cresce e cresce con lui la febbre per il sei

Siamo arrivati a 113.500.000 €, una cifra assolutamente da record (che sta scalando la all time dei premi): è questo il jackpot in palio stasera per l’estrazione di giovedì 15 marzo 2018 del SuperEnalotto.

Nell’ultimo concirso un fortunato si è aggiudicato un corposo premio per il 5+1 (oltre mezzo milione di euro: 619.489,73 €).

Questa è stata la combinazione vincente della precedente estrazione (concorso n.31 del 13 marzo 2018):

Numeri Vincenti 42 19 33 65 85 78

Numero Jolly 74

Numero SuperStar 51

Ricordiamo come sempre ome la probabilità di vincita per il premio di categoria maggiore del SuperEnalotto di 1 su 622.614.630: non illudetevi troppo. Secondo le statistiche, infatti, è più probabile morire divorati da uno squalo o precipitare a bordo di un aereo (e si tratta in entrambi i casi di eventi altamente improbabili).

Vi aggiorneremo nel corso della giornata, in attesa dell’estrazione di stasera, quando vi comuniceremo i numeri vicenti

Attesa per i risultati dell’estrazione del 15 marzo 2018 (concorso n.32/2018)