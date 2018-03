Tatangelo – D’Alessio, la figlia di Gigi sbotta sui social: “Vi racconto che persona è Anna”

Ilaria D’Alessio, figlia del noto Gigi, non è stata lei a togliere un post al vetriolo da Instagram contro Anna Tatangelo. Tutt’altro, la giovane si è lamentata aspramente. Qualcuno però deve avere segnalato la pubblicazione al social che ha rimosso il post giudicandolo non in linea con “Le linee guida della comunità”. “Guardate cosa è successo per aver scritto la verità”, ha commentato la figlia del cantante.

Nel testo il matrimonio in frantumi di sua mamma e suo papà: “Io ero piccola, quello che stava accadendo alla mia famiglia mi era chiaro comunque […] Un periodo tra i più bui della mia vita e, ovviamente di una Donna (mia madre) che vedeva il suo castello, i suoi sacrifici e la sua famiglia buttati al vento”.

Si arrabbia quando Anna dichiara che tra Lei e i figli di Gigi c’è un gran rapporto.”Perché continuare a dirlo? Non è vero – ha scritto -, non è mai stato vero”.

Una delle note dolenti sono le cene “affollate” per le quali “faticosamente” doveva cucinare e al rumore che D’Alessio, definito “il classico napoletano”, faceva.

Una frecciata dietro l’altra: “Nelle cene era sempre e comunque affiancata da persone che umilmente e con gentilezza ci aiutano con le faccende domestiche”, sottolineando che erano cene che Gigi faceva “sempre e unicamente per lavoro, lo stesso lavoro che ha permesso me, i miei fratelli e la mia famiglia di condurre una vita dignitosa e perché non dirlo, lo stesso lavoro che ha contribuito alla Sua realizzazione e al “girare senza vestiti dopo una doccia, nel silenzio delle sue stanze”.

Nel finale del post sbotta”Io non posso accettare che si debba parlare di mio padre in questo modo!!!! – ha scritto – Quando se ne è andata da casa non ha nemmeno detto: ciao! […] Bassezze uniche!!! UNICHE!!!”. E infine un passaggio dove ribadisce l’amore per il padre e anche per il fratellino, figlio dell’unione tra Gigi e Anna, aggiungendo un’altra stilettata per la cantante: “L’amore che nutro per mio padre è unico e indissolubile, io sono certa che lui sceglierà cosa é meglio per il suo animo buono – ha scritto – e nel rispetto soprattutto di mio fratello Andrea (un angelo partorito da un diavolo ancora non me lo spiego)”.