“Vado a comprare le sigarette”, poi il nulla: è scomparso così un ex calciatore

Si teme per la sorte didi 39 anni, che è scomparso nel nulla senza lasciare traccia quattro giorni fa. L’uomo, di origini napoletane, è sparito mentre si trovava in, nel territorio di(Massa Carrara). Si sta occupando del caso anche il programma condotto da Federica Sciarelli,

Maurizio Marrone si era recato in Toscana per fare visita ai suoi due figli che qui vivono con la sua ex compagna. Dall’arrivo, avvenuto nella giornata del 9 marzo, alla scomparsa sono trascorsi due giorni. Intorno alle ore 20:00 di giorno 11 marzo l’uomo si è allontanato dall’abitazione dicendo che sarebbe andato a comprare le sigarette. Non è più tornato.

L’ex calciatore, occhi verdi e alto 1,65 m., avrebbe tenuto il telefono acceso fino a ieri 14 marzo. Tuttavia, ha ricevuto delle chiamate a cui né lui né nessun altro ha risposto, quindi non si sa se il telefono sia rimasto in suo possesso o se lo abbia perduto subito. Esiste un testimone che afferma di aver trovato i documenti ed il telefono di Marrone e lo stesso testimone ha detto che li invierà per posta alla famiglia.

Intanto, i familiari di Maurizio Marrone stanno lanciando appelli nella speranza di ritrovare il loro congiunto. Proprio n questa maniera è stato rintracciato il testimone che sostiene di essere in possesso dei suoi effetti personali.

