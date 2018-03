Mariam Moustafa, 18 anni è una ragazza di origini egiziane.

La giovane però è nata e cresciuta in Italia. A Roma. E’ morta pa Nottingham, in Gb, dopo essere stata tre settimane in coma per la violenta aggressione a calci e pugni da parte di una gang di ragazze che non erano di certo sue amiche.

Boris Johnson, ministro degli esteri inglese, è intervenuto in prima persona, ed ha assicurato sarà fatta giustizia. La ragazza era stata aggredita a calci e pugni su un autobus il 20 febbraio scorso

“Le mie condoglianze ai familiari di Mariam”, ha scritto Johnson su Twitter. “Ho assicurato al ministro degli Esteri egiziano Shoukry che la polizia di Nottinghamshire (contea del centro dell’Inghilterra) indaga sulla vicenda”.

Di questo ennesimo caso di bullismo ne parlerà “Le Iene” proprio nella puntata di domenica che andrà in onda come di consueto su Italia 1.

IL VIDEO DELL’AGGRESSIONE