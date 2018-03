Roma. Quartiere Monteverde. Mamma e figlia sono rimaste ferite da un colpo di pistola sparato da un carabiniere. Le donne si sono trovate al posto sbagliato nel momento sbagliato. Un’ auto infatti non si è fermato ad un posto di blocco. Uno degli uomini dell’arma, avrebbe reagito sparando un colpo di pistola che ha colpito in maniera accidentale le due persone che non centravano nulla.

L’auto, oltretutto, ha tentato di investire i carabinieri, che dopo aver evitato la vettura impazzita hanno fatto partire il colpo di pistola. I militari, in questi istanti, stanno facendo un importante battuta a tappeto della zona per individuare l’uomo.