La fonte di Sgarbi riguardo l’omosessualità di Di Maio? Potrebbe essere un’ex grillina

C’è subbuglio riguardo alla voce riportata, secondo molte testare tra cui anche ‘Libero Quotidiano’, dal critico d’arteriguardo la presunta omosessualità del leader politico del, Luigi Di Maio. Nel corso di una puntata di ‘‘, Sgarbi si sarebbe scusato per il comportamento violento utilizzato contronell’ultimo periodo e ne avrebbe spiegato il motivo: “In realtà mi dispiace aver aggredito questo giovane, che tra l’altro è anche tenero e ha dei sentimenti così nobili. Recentemente ho scoperto che ha un fidanzato, Vincenzo Spadafora. Sono felice finalmente di avere un premier gay, così sereno e affettuoso e sorridente”.

L’affermazione del critico non trova riscontro da nessuna parte e potrebbe essere un altro stratagemma per infastidire Di Maio. In queste ore, però, è uscita un ulteriore indiscrezione riguardante una presunta fuga di notizie dall’interno (o quasi) del ‘Movimento 5 Stelle’. Come riportato anche dal ‘Fatto Quotidiano‘ un ex parlamentare grillina poi passata al Pd avrebbe incontrato fuori da Montecitorio Sgarbi e gli avrebbe detto le seguenti parole: “Io ho attaccato frontalmente Di Maio prendi il mio numero, se hai bisogno di cose contro di lui, chiama pure!”. Indiscrezione che fa supporre che sia lei la fonte della bomba sganciata e che comunque anche tra gli incorruttibili cinque stelle ci potrebbe essere qualcuno disposto a cambiare appartenenza per convenienza o dissidi interni.

In seguito a quest’ultima indiscrezione, Nicola Marra , senatore del Movimento, ha scritto questo post su Facebook: “Lo stesso insuccesso di Berlusconi, buttato fuori dal Palazzo, toccherà ai suoi parlamentari che tenteranno di convincere i nostri a cambiare casacca”. Lo stesso Marra si rivolge poi a colleghi (cittadini) dei cinque stelle e raccomanda loro di non cadere nel tranello: “Non sappiamo se lo farà con i soldi, o con le escort. Ai miei nuovi colleghi dico: registrate e pubblicate online i tentativi da parte degli emissari del condannato. Screenshot con messaggi, registrazioni video, audio, tutto, informando i soggetti mentre lo state per fare”.