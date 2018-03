L’orrore corre sul web: mette il gatto in lavatrice uccidendolo e filma tutto

Ha preso un gatto e, dopo averlo messo nella lavatrice, ha fatto partire il programma per il bucato. Una morte orribile, quella del felino, morto mentre l’autrice del gesto, una ragazza spagnola 23enne, filmava tutto per poi postare il video su Instagram vantandosi del suo gesto. Ma la clip in breve tempo è divenuta virale scatenando un unanime coro di protesta contro la ragazza non solo per l’orribile gesto ma anche per il fatto che, segno di grande ingenuità, ha pensato bene di vantarsene con gli amici e scherzarci su.

A quanto pare la 23enne non era la proprietaria del felino e lo avrebbe ucciso perchè colpevole di aver messo incinta la sua gatta in calore. Insieme al filmato postato su Instagram la ragazza di Jaen ha scritto “Non era stato lavato bene, quelli che dicono che i gatti hanno nove vite hanno ragione, figlio di p…”. Le autorità hanno spiegato che l’animale è morto al primo lavaggio. Le associazioni animaliste hanno reagito all’atto terribile quanto shoccante avviando tra le altre cose una petizione contro la ragazza, per chiedere una pesante condanna nei suoi confronti: nell’arco di pochi giorni è già stata sottoscritta da oltre 320mila persone.

Daniele Orlandi