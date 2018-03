Seggiovia impazzita, persone sbalzate per aria: otto feriti, due sono gravi – VIDEO

Due persone sono rimaste gravemente feriteche si è verificato stamane in una stazione sciistica dell’Europa dell’Est. Unaè andata completamente fuori controllo: per cause ancora da chiarire, il mezzo ha cominciato, impedendo alle persone che si trovavano in quel momento sulla seggiovia di poter scendere in sicurezza.

Diverse persone sono state sbalzate per aria a causa del mezzo fuori controllo. L’incidente ha provocato alcuni feriti, tra cui anche una donna incinta. Il fatto è avvenuto in una stazione sciistica di Gudauri, sulle montagne del Caucaso, in Georgia. Otto persone hanno riportato lievi ferite, mentre altre due sono in gravi condizioni in seguito al brutto incidente. Il ministro della salute David Sergeenko ha dichiarato che tre persone sono state già dimesse dall’ospedale.

“Tra i feriti ci sono cittadini svedesi e ucraini – ha affermato Sergeenko – Solo due casi hanno bisogno di rimanere in ospedale perchè le loro condizioni destano qualche preoccupazione”. Uno dei feriti, un cittadino ucraino, si è rotto una mano durante l’incidente, e ha una ferita leggera sulla testa, mentre una cittadina svedese incinta avverte dei dolori alla vita.

Non è chiaro il perché l’ascensore abbia cominciato ad andare ad una velocità doppia rispetto al normale. Il ministro della salute ha confermato che è stata aperta un’indagine per fare chiarezza sull’accaduto. I feriti sono stati portati all’ospedale di Tblisi.