Rassegna 16.3. Stupro a Milano, aggressore riconosciuto dalla vittima per le foto su Facebook

Il Giornale Esteri. Brasile, uccisa Marielle Franco: attivista contro violenze nelle favelas

Rabbia in Brasile per la morte di Marielle Franco, giovane assessore del Partito socialismo e libertà uccisa a Rio De Janeiro con tre colpi di pistola.

Msn Interni. Stupro a Milano, la vittima ha riconosciuto l’aggressore grazie alla sua foto profilo di Facebook.

(Il Giornale) L’uomo, un colombiano di 25 anni, nel selfie scattato dall’alto indossa un cappellino blu e una felpa. La violenza si è verificata lunedì. È grazie alla foto profilo di Facebook che la ragazza vittima della violenza sessuale in via Chopin a Milano ha riconosciuto il suo aggressore, Freylin David Lopez Villa.

Repubblica Politica. Presidenze camere, i 5s vogliono Montecitorio: “Aperture di Pd e Lega sul metodo”. I dem frenano: incontro interlocutorio

Repubblica politica. Salvini: “Legge elettorale in una settimana, basta aggiungere il premio”. E su Berlusconi: “Chiude ai 5 Stelle? Non mi sembra”

Il Messaggero Interni. Ancona, il cadavere di una neonata trovato su nastro trasportatore dei rifiuti

Il Messaggero Interni. Vaccini, Tar di Brescia annulla l’esclusione bimbo da asilo

Il Messaggero Interni. Studenti in gita sulla spiaggia trovano un cadavere: giallo a Paestum

Il Mattino Interni. Choc a Napoli, è morta in ospedale la guardia giurata aggredita in metro

Il Mattino Interni. Ubriaco alla guida, uccide l’amica: scarcerato dal giudice di Napoli

Il Secolo XIX Interni. Finale, incendio nella casa di riposo. Muore un uomo di 77 anni, 16 intossicati

Il Giornale Interni. Romeno stuprò turista a Roma: 12 anni in cella, poi espulsione.

Il Giornale Interni. Taranto, arrestata per maltrattamenti su bambini: maestra picchiata per vendetta. I genitori hanno pensato di vendicarsi così per i maltrattamenti inflitti al loro figlio. La donna è stata intercettata in un negozio