“Successe anche nella mia Isola”, le ultime rivelazioni sul Canna-gate

L’edizione 2018 dell’Isola dei Famosi verrà ricordata principalmente, che ha visto protagonisti Francesco Monte e Eva Henger. Come noto, l’ex pornostar ha accusato Monte di aver introdotto dellaall’interno del format. Il tutto durante una puntata in diretta, suscitandoe della stessa conduttrice del reality, Alessia Marcuzzi.

La polemica è andata avanti per settimane, tra scambi reciproci di accuse e vari audio diffusi da Striscia la Notizia che andrebbero a confermare la tesi della Henger. Tuttavia, sembra che la pratica del fumare qualche spinello non sia stata una prerogativa dell’ultima edizione. Lo ha rivelato Giulia Calcaterra in un’intervista recente, e ora lo conferma anche Rocco Siffredi, che reputa esagerato il clamore mediatico che si è scatenato sulla vicenda.

“Credetemi, il canna gate è successo anche nella mia Isola e in quella di Malena, ma anche nelle altre – ha detto il celebre pornodivo al quotidiano “Leggo” – Mai nessuno però ha parlato di uno spinello in diretta tv. Ma davvero stiamo polemizzando su uno spinello? La cannabis è legale in metà mondo, è stato montato un caso inutilmente”.

Secondo Siffredi, la polemica ha impedito ad entrambi i concorrenti di godersi quella che il pornoattore abruzzese definisce “un’esperienza eccezionale”.