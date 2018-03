Tiziano Ferro smentisce un futuro da papà

E’ bastato pubblicare una foto conper far scatenare ipotesi, dubbi e ricostruzioni su un futuro da padre., che sul suo profilo Instagram ha postato una foto dove si vede l’artista in una dolce posa con in braccio un bebè.

Ad aumentare i sospetti dei fan è stata la didascalia aggiunta da Tiziano Ferro: “La meraviglia assoluta”. Tre parole che hanno stuzzicato la fantasia degli ammiratori e hanno lasciato spazio ad un possibile desiderio da parte del cantante di diventare padre.

D’altronde, all’incirca un anno fa era stato lo stesso Ferro a rivelare di volere un figlio, e di trovarsi negli USA anche per questo motivo. “Se sono in America è anche perché voglio un figlio e lo voglio anche da solo. Diciamo che se il cuore riesce a superare la quantità di burocrazia richiesta, allora il figlio lo vuoi per davvero”, aveva detto l’autore di pezzi celebri come “Rosso Relativo” e “Ti scatterò una foto”. Ma visto che la voce riguardante un futuro da padre era ormai diventata virale, Tiziano Ferro ha voluto chiarire la questione.

“No, non è mio figlio”, ha detto il cantante a chi gli ha chiesto lumi su quella foto così enigmatica. Pertanto, i fan che già immaginavano Tiziano Ferro alle prese con pannolini e biberon devono rassegnarsi. Almeno per ora, perchè nulla esclude che il cantante non possa in futuro realizzare il suo grande sogno.