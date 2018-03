Venerdì 16 marzo 2018: stasera in Tv la finale di Sanremo Young, Nemo, Quarto Grado e diversi film

Anche quest’oggi, venerdì 16 marzo 2018, Newnotizie.it vi fa scoprire cosa ci sarà stasera in tv sulle principali reti nazionali in chiaro: come sempre, vi ricordiamo che non siamo responsabili di variazioni dell’ultimo minuto (che ci rimarranno ignote).

Inizia il weekend e finisce Sanremo Young. Il reality della Rai nato come spin off del Festival della canzone italiana, termine stasera con una puntata fiume. Sugli altri canali Rai, spazio a ‘Nemo’ di Enrico Lucci e a ‘Il condannato’, film documentario firmato da Ezio Mauro con la regia di Simona Ercolani e Cristian di Mattia, in onda nel giorno dei 40 anni dal sequestro Moro. ‘Quarto grado’ e ‘Propaganda Live’ prenderanno – con segno politico diametralmente opposto – le serate di Rete 4 e La 7. Per quanto riguarda i film (che saranno parecchi), spazio in coda a trame e curiosità (oltre che ai trailer).

Stasera in TV, venerdì 16 marzo 2018. L’elenco completo dei programmi in prima e seconda serata

Rai 1

21:25 Sanremo Young

23:59 TG1 60 Secondi

Rai 2

21:20 Nemo – Nessuno escluso

Rai 3

21:15 Il condannato – Cronaca di un sequestro

23:05 Tg2 Punto di vista

Rete 4

21:15 Quarto grado

Canale 5

21:11 Immaturi – Il viaggio

23:45 Matrix

Italia 1

21:25 Transporter 3

23:41 Midnight special

La 7

21:10 Propaganda Live

Tv 8

21:30 Io & Marley

Iris

21:00 We were soldiers – Fino all’ultimo uomo

23:46 Hollywood homicide

Cielo

21:15 Son de mar

23:15 Sex Mundi

Real Time

21:10 Cake star

23:35 ER: storie incredibili

Stasera in TV, venerdì 16 marzo: trame, curiosità e trailer dei film in onda stasera

Di seguito, trame, curiosità e trailer dei principali film in onda stasera. Le trame sono tratte da Wikipedia.

Immaturi – Il viaggio (Canale 5): Dopo aver superato nuovamente gli esami di maturità Lorenzo, Luisa, Francesca, Piero, Virgilio, Giorgio, Marta ed Eleonora decidono di fare quel viaggio che non erano riusciti a fare anni prima. Passeranno una settimana nella località di Paros, in Grecia. Un film italiano per nostalgici del Liceo.

Transporter 3 (Italia 1): Frank Martin è tornato in Francia per continuare la sua attività di consegna di merce illegale. Questa volta viene costretto da Johnson a fare una consegna, pena la morte tramite bracciale esplosivo.Se si allontana dall’auto di 30 m il bracciale esplode. Un film d’azione frenetica, terzo capitolo di una saga francese molto hollywoodiana.

Io & Marley (Tv 8): I neo sposi John e Jenny Grogan lasciano il Michigan per trasferirsi in Florida, dove entrambi hanno trovato un impiego come giornalisti presso quotidiani concorrenti. John e Jenny fronteggiano le difficoltà del matrimonio, gestendo la nuova casa e le rispettive carriere. Quando Jenny inizia a parlare di figli, John, spaventato dall’idea di diventare padre, su consiglio dell’amico Sebastian le regala un cucciolo di Labrador Retriever. Marley, estremamente vivace e praticamente incontrollabile, entra a far parte della famiglia, sconvolgendo ma anche allietando la vita dei due coniugi e dei loro tre figli.

We were soldiers – Fino all’ultimo uomo (Iris): un film di guerra, dedicato alla guerra nel Vietnam. Per gli appassionati del genere (o per chi vuole vedere il faccione di Mel Gibson).

Son de mar (Cielo): film del 2001 diretto da Bigas Luna, ha ricevuto due candidature ai Premi Goya, per la migliore sceneggiatura non originale e il miglior attore non protagonista. Non ha vinto nessun premio.