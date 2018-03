Cipollari contro Gemma Galcani, lo scontro è totale: arriva una torta in faccia – VIDEO

Tina Cipollari e Gemma Galgani lo scontro era nell’aria. Il tutto è accaduto nell’ultima puntata del Trono over di Uomini e donne.

Quando il clima si è fatto caldo nello studio di Maria De Filippi si è iniziato a parlare di aspetto fisico. In quegli istanti, la Galgani ha augurato all’eterna rivale di arrivare alla sua età con il suo fisico. Pronta la risposta dell’opinionista: “Ma dato che ti elogi tanto, non mostrare solo le gambe, mettiti in bikini! Non hai avuto nemmeno un figlio”.

La discussione prosegue con toni sempre più accesi, fino al culmine, quando la Cipollari sbuca da dietro le quinte con una grande torta di panna in mano che va a finire direttamente sulla faccia della Galgani. Sconcerto in studio, ma in molti sono certi che questo è solo l’inizio.