Clamoroso a Mediaset: riunione privata per Barbara D’Urso, incredibile quello che è successo

Nel pomeriggio di ieri, terminata la consueta puntata di Pomeriggio Cinque, la conduttrice Barbara D’Urso non è rientrata subito a casa, ma è rimasta nella sede del biscione a Cologno Monzese, dove si è fermata più del consueto per essere presente ad una riunione importante, fondamentale per i prossimi anni dela sua carriera. Giorgio Stastelli, direttore delle risorse artistiche ha incontrato la presentatrice napoletana che le avrebbe proposto la conduzione della prossima edizione del Gf. Per lei sarebbe un grande ritorno, visto che ha già presentato in passato la casa più famosa d’Italia.Lei però non ha ancora accettato.