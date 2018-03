Francesco Monte e il messaggio criptico su Instagram. Con chi ce l’avrà?

E’ stato suo malgrado protagonista di due reality dedicati a vip: prima dell’ultima edizione vip del Grande Fratello (come attore non protagonista del reality, coinvolto in quanto fidanzato / ex fidanzato di Cecilia Rodriguez) e quindi dell’Isola dei Famosi (da cui è uscito dopo il c.d. “canna gate”).

E’ Francesco Monte, ex protagonista frattanto di Uomini e Donne, adesso a piede libero ma accompagnato dalla bella Paola Di Benedetto, ex madre natura di ‘Ciao Darwin’ ed ex naufraga dell’Isola.

A chiamare l’attenzione dei fan (e degli appassionati di gossip in generale), una foto postata dall’ex tronista sul proprio profilo di Instagram: un selfie in Galleria Vittorio Emanuele a Milano in compagnia della ex naufraga (ed attuale compagna, parrebbe) e di un altro protagonista dell’Isola, Filippo Nardi.

Ad accompagnare la foto, un hashtag abbastanza emblematico #Outoftheballs (fuori dalle palle, per i meno avvezzi all’inglese).

Con chi ce l’avrà?