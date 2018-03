Tiziano Vitali, 51 anni e originario di Chiavenna. È morto in uno schianto stradale sull’autostrada a 21 nel tratto di strada che va da Cremona a Potevecchio. L’uomo quando è morto era alla guida della sua Fiat Punto ed è stato tamponato da un Porsche Cayenne.Un impatto che non ha lasciato scampo a Tiziano. La sua auto è stata sbalzata contro il guard rail e per lui non c’è stato nulla da fare.Sul posto sono arrivati subito i soccorsi . Insieme a lui viaggiava anche una donna di 51 anni che ora è ricoverata al nosocomio di Cremona.Il tratto è stato chiuso per far operare i mezzi di soccorso