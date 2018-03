La figlia di un ex campione del calcio ’90 fa impazzire i social con balli sfrenati

Ha una grande abilità nei ‘movimenti’ del bacino, un po’ come il padre ma in un ambito decisamente molto diverso. E’ Carla Valderrama, figlia dell’ex Pibe e campione della nazionale colombiana Carlos Valderrama, divenuta nel corso dell’ultimo anno, una vera e propria star grazie ai suoi balletti-social. La giovane vanta un seguito notevole su Instagram ed ogni video da lei postato totalizza centinaia di migliaia di visual: su tutti quello pubblicato circa tre mesi fa, che ha toccato quota 200mila visualizzazioni e ben più di 10mila like: la Valderrama ha soli 20 anni ma il suo successo sul web è già arrivato a livelli incredibili non solo in Colombia, dove è considerata dai suoi numerosi fan l’erede di Shakira.

Infatti la giovane star muove il bacino in modo sensuale e provocante durante i suoi balletti ed in tanti, in Sudamerica, hanno già perso la testa per lei. Tanto che è addirittura nato un hashtag, #bailandoconlavaldiri, per aggregare le sue foto ed i filmati che regolarmente posta sui social. La figlia dell’ex campione potrebbe dunque diventare ben presto una star di fama internazionale, varcando i confini colombiani e, perchè no, arrivando a conquistare anche l’Europa.

Daniele Orlandi