Russia e Gran Bretagna rischiano una guerra ‘catastrofica’: il pericoloso avvertimento di un capo militare

E’ sempre più concreto il rischio di una guerra potenzialmente catastrofica tra Gran Bretagna e Russia? Dopo l’avvelenamento della spia russa, tra i due Paesi i nervi si sono fatti sempre più tesi e c’è chi, come l’ammiraglio Lord west, membro della Royal Navy, si è detto preoccupato per una possibile evoluzione negativa tale da portare Putin e la May addirittura a dare il via ad uno scontro. Secondo l’ex alto capo militare, il mondo dovrebbe “fare al più presto qualche mossa ragionevole” per quanto riguarda i rapporti della Gran Bretagna con l’ex Stato sovietico ed il suo presidente Vladimir Putin, per evitare che i due Paesi possano dare il via ad un conflitto che potrebbe risultare catastrofico.

L’avvertimento lanciato dall’ex capo militare britannico è arrivato poche ore dopo che Theresa May ha lanciato una feroce risposta alla Russia in merito all’avvelenamento della spia russa Sergei Skripal; Lord west ha detto che Putin è “estremamente pericoloso” e che “pensa di potersela sempre cavare”, come riportato dal Daily Star. Aggiungendo poi: “se non stiamo attenti, finiremo nel bel mezzo di una guerra nucleare”. Nelle ultime ore la May ha deciso di espellere dal paese 23 diplomatici russi e non è passato molto prima che Mosca rispondesse facendo la stessa cosa, ovvero espellendo 23 diplomatici britannici dal Paese. Un braccio di ferro che rischia di diventare molto pericoloso.

Daniele Orlandi