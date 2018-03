Scimmietta birbante rischia di mostrare il topless di questa turista

Una scimmia è stata talmente sfacciataad una turista. L’animale, infatti, si è lanciato sulla donna e le ha abbassato la maglietta, arrivando ad un pelo dal mostrare a tutti i suoi generosi seni.

Brittany Bowman si trovava in vacanza con alcuni amici a Chiang Mai, in Tailandia, località molto conosciuta per le sue scimmie.

Brittany, che risiede a Los Angeles, non era molto convinta in un primo momento, ma alla lunga si è decisa a far sì che la piccola scimmia le saltasse su una gamba. La scimmietta si è poi arrampicata sui pantaloncini.

Mentre cercava di arrampicarsi fin sulle sue spalle, la scimmia si è aggrappata alla parte superiore della spalla di Brittany e ha quasi scoperto i suoi seni prima che il turista che stava riprendendo riuscisse a evitare la visione.

“Ci ha lasciato tutti senza parole, abbiamo cominciato a ridere , istericamente, quasi fino alle lacrime – ha detto la giovane – Ero così spaventata dal fatto che la scimmia mi stava saltando addosso che non pensavo nemmeno che avrebbe tirato giù la mia maglietta”. Stando a quanto riferito dai proprietari, il gesto della scimmietta non era affatto casuale: l’animale, infatti, era alla ricerca di latte materno.