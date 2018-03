Andrea Dovizioso ha aperto alla grande la sua stagione 2018 vincendo la prima gara di Motomondiale che si è tenuta in Qatar oggi. Al suo fianco, sempre, l’immancabile fidanzata Alessandra Rossi. Ma chi è davvero la compagna di vita di Dovizioso?

La vittoria odierna conquistata dain Qatar ha inevitabilmente acceso i riflettori, ancora una volta, anche su; la seducente fidanzata del pilota è sempre presente e sempre lo sostiene nel conseguimento dei suoi traguardi sportivi. Tra i due, nel 2017, si parlava di crisi ma ilè stato velocemente smentito soprattutto nei fatti.

Ex ombrellina Monster e grande appassionata di motori. Questo l’identikit di Alessandra Rossi, la compagna di Andrea Dovizioso, che spesso si è messa anche in gioco scendendo in pista. Guida su due ruote, quattro ruote e drifting (la famosa tecnica di guida che consente di aggredire le curve con sbandata programmata): Alessandra non si è fatta mancare niente e adesso può condividere la sua passione con il suo Andrea.

La storia d’amore tra i due non nacque sotto i migliori auspici. Alessandra Rossi è stata la fidanzata di Anthony West, anche lui pilota come Dovizioso, per sei anni e proprio West ai tempi non prese bene la notizia della storia tra Dovizioso e la sua ex. West accusò Alessandra Rossi di averlo lasciato senza motivo e di averlo rimpiazzato molto presto.

Dal canto suo, Andrea Dovizioso è dovuto ripartire dalle macerie di un matrimonio finito (che gli ha regalato una figlia) e sembra esserci riuscito alla grande. Le sue parole sulla loro storia sono importanti e lasciano immaginare il futuro più roseo possibile tra loro: “E’ entrata nella mia vita a fine 2013. Ci conoscevamo di vista, abbiamo iniziato a farlo davvero a una gara di cross. Il primo passo l’ho fatto io, mi sono dichiarato. Ma anche io piacevo a lei. Abbiamo avuto qualche difficoltà all’inizio, ma il nostro è un rapporto di sostanza. E adesso questa per me è La Storia.”

Maria Mento