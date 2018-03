Fabrizio Frizzi sulle proprie condizioni di salute: “Speriamo finisca bene”

Colpito da un malore che ha tenuto col fiato sospeso i propri fan lo scorso ottobre, Fabrizio Frizzi si è raccontato a ‘Gente’, parlando delle proprie condizioni di salute: “Combatto come un leone ogni giorno per vincere questa battaglia. E quando avrò finito, e speriamo finisca bene, potrò raccontare”.

Per il momento, infatti, massimo riserbo su quanto accaduto al popolare conduttore: nessun dettaglio è stato diramato dalla famiglia né dallo stesso Frizzi che, in compenso, ha espresso la propria speranza circa possibili miglioramenti (“La ricerca medica mi sta dando una chance in più”).

Tornato al timone del programma che conduce dal 2014 (il quiz ‘L’Eredità’, in onda ogni giorno dalle 19 circa e che ha ha visto alternarsi conduttori del calibro di Amadeus e Carlo Conti), Fabrizio Frizzi ha comunque raccontato come sia necessario tenere sempre la propria salute sotto controllo: “Tra un mese, o forse un po’ di più, saprò come vanno le cure. I medici ogni tanto mi danno buone notizie, ma dosano bene le parole”.