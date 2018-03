Firenze, bufera sui genitori di Renzi, sono indagati dalla Procura. “Ecco l’accusa”

Indagati dalla Procura i genitori di Renzi

Sono sotto indagine della Procura di Firenze Laura Bovoli e Tiziano Renzi, i genitori dell’ex premier PD Matteo Renzi. I due sono indagati dalla Procura di Firenze per un’inchiesta che riguarda l’emissione di fatture false o comunque gonfiate, da parte di società a loro riconducibili.

Gli inquirenti hanno già una loro ipotesi, cioè un’ipotesi di reato, ovvero che le fatture emesse dalle società dei due (la Party srl e la Eventi 6) siano state emesse in relazione ad operazioni inesistenti.

Fatture gonfiate o inesistenti per 140mila euro

I due sono stati invitati a comparire in procura dal procuratore aggiunto Luca Turco e dal pm Christine von Borries. Ora dovranno spiegare perché risultano due fatture – una da 10mila euro e l’altra da 130mila euro – che non sembrano essere perfettamente corrispondenti a delle prestazioni effettuate, o comunque, appaiono più ingenti (e quindi gonfiate) rispetto alle prestazioni stesse.

In particolare la fattura del valore di 130mila euro sarebbe stata effettuata da Eventi 6, ed è stata pagata da una società controllata al 100% da una compagnia di Cipro, la Tramor.

Ma l’importo della fattura non è coerente rispetto alle prestazioni erogate ed al loro valore. Da qui, la decisione della Procura di Firenze di indagare sulla questione e quindi sull’attività imprenditoriale dei coniugi Renzi.

