Fuori programma a sorpresa a C’è Posta Per Te: Maria De Filippi abbandona lo studio

Quando Maria De Filippi lascia lo studio, c’è sicuramente qualcosa che non va. E’ accaduto nel corso dell’ultima puntata di C’è Posta Per Te, quando la conduttrice si è resa protagonista di un fuori programma decisamente inaspettato, che ha peraltro regalato alla De Filippi un vero e proprio boom di ascolti, permettendo alla trasmissione di Canale 5 di ‘battere’ la concorrente “Ballando con le Stelle” nei dati di share della prima serata.

La puntata si è aperta all’insegna del divertimento grazie alla comicità sfrontata di Luciana littizzetto, per poi passare ad argomenti più seri e per certi versi drammatici: la storia di Michele, in particolare, ha tenuto i telespettatori incollati allo schermo fino alla sua decisione a sorpresa di non riallacciare alcun rapporto con la madre malata. Altra storia ad alta tensione è stata quella di Domenica, madre 55enne che non ha alcun rapporto con il figlio pino da 8 anni. Oggi Pino è un uomo di 40 anni e vive in Germania, e quando ha saputo che dall’altra parte della famosa busta di C’è Posta Per Te c’era la madre, che non ha mai perdonato per aver lasciato il padre 8 anni fa, ha reagito duramente commentando, “Chiudi la busta, la odio, non voglio vederla”. Quando Pino ha lasciato lo studio, Maria De Filippi ha deciso di seguirlo e raggiungerlo in camerino, dove si è intrattenuta con lui per ben otto minuti, cercando di mediare e convincerlo almeno ad ascoltare le parole di Domenica. Nonostante la buona volontà della De Filippi, il 40enne non ne ha voluto sapere e non ha cambiato idea.

Daniele Orlandi