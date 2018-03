Medjugorje: si attende il messaggio straordinario del 18 marzo

Proprio in queste ore si è in trepidante attesa per il messaggio annuale della Vergine Maria che rivelerà alla veggenteper il suo 53esimo compleanno.

Ci si attende un messaggio di pace e unione per tutto il mondo, visto il particolare periodo storico in cui versiamo, dove la spiritualità si è andata perdendo per fare spazio all’egocentrismo umano.

In attesa dell’annuale messaggio di Maria, trascriviamo quello che è stato il messaggio straordinario del 18 marzo 2017:

“Cari figli! Il mio desiderio materno è che i vostri cuori siano riempiti di pace e che le vostre anime sino pure affinché alla presenza di mio Figlio possiate vedere il Suo volto. Perché, figli miei, come madre so che avete sete di consolazione, speranza e protezione. Figli miei, voi, coscientemente ed incoscientemente cercate mio Figlio. Anch’ io mentre trascorrevo il tempo terreno gioivo, soffrivo e con pazienza sopportavo i dolori finché il mio Figlio nella sua gloria li ha eliminati. Perciò dico a mio Figlio: Aiutali sempre! Voi ,figli miei, con amore veritiero illuminate le tenebre dell’egoismo che avvolgono sempre di più i miei figli. Siate generosi. Le vostre mani e il vostro cuore siano sempre aperti. Non temete. Abbandonatevi a mio Figlio con fiducia e speranza. Guardando verso di Lui vivete la vita con amore. Amare significa donarsi, sopportare e mai giudicare. Amare significa vivere le parole di mio Figlio. Figli miei, come madre vi dico: soltanto l’amore veritiero guida alla felicità eterna. Vi ringrazio.”

