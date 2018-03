Oggi è andata in scena la prima gara della nuova stagione di MotoGp. Dopo un lungo duello che ha visto fronteggiare Andrea Dovizioso e Marc Marquez, è stato l’italiano a vincere la gara. Andrea Dovizioso ha poi festeggiato con la sua fidanzata Alessandra Rossi

La nuova stagione disi è aperta oggi, in, con l’ennesimo trionfo die della. Le forze messe in campo dalle varie scuderie, comunque, sembrano ancora una volta confermare quanto visto nella scorsa stagione e cioè che, oltre a Dovizioso, l’uomo da battere è ancora. Il podio è stato completato da unche davvero sembra essere uno sportivo capace ogni volta di risorgere dalle sue stesse ceneri.

La vittoria di Andrea Dovizioso sulla pista di Doha è sicuramente stata importante anche per un altro motivo. Su questa pista il pilota di Forlì è riuscito finalmente a portare avanti la vittoria dopo aver ottenuto tre secondi posti consecutivi nelle tre stagioni appena trascorse. I meritati festeggiamenti con tutto il team della scuderia- festeggiamenti immortalati e finiti anche sulla pagina ufficiale Twitter della Ducati- hanno messo in mostra anche la bellissima Alessandra Rossi, fidanzata di Dovizioso e famosa per essere stata la ex fidanzata di Anthony West.

Proprio dal suo account Instagram Alessandra Rossi non ha mancato di far avere il suo sostegno a Dovi, come sempre fa caricando anche i fans, pubblicando lo scorso 9 marzo un post incentrato sulla grande attesa dell’inizio della nuova stagione del Motomondiale e ricordando che sono proprio trascorsi proprio 10 anni esatti dalla prima gara di Andrea Dovizioso sul circuito di Losail e che questa sarà la sua undicesima stagione di permanenza nella massima classe.

Maria Mento