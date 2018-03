Ragazza mamma di una bimba di otto mesi, uccisa e gettata in un pozzo

Ragazza mamma di una bimba di otto mesi, uccisa e gettata in...

Tragedia in Sicilia. Una giovane 20enne, mamma di una bimba di otto mesi, è stata ammazzata con parecchie coltellate sulle colline sopra Canicattini Bagni, nella provincia di Siracura.Il cadavere di Laura Petrolito, è stato poi buttato in un pozzo artesiano. Ieri sera il padre aveva denunciato la scomparsa della ragazza.

In caserma dei carabinieri in queste ore si troverebbe il suo compagno per essere interrogato.

La giovane mamma, sarebbe stata massacrata sabato sera intorno alle 22. Il corpo senza vita, gettato nel pozzo, è rimasto incastrato tra le lamiere e non è arrivato in fondo. L’assassino ha provato a spingerlo giù, poi lo ha coperto con il coperchio in ferro e si è allontanato.