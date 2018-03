Russia al voto per scegliere il presidente, Putin favorito al 73%. Boom di affluenza alle urne 

Aprono le urne in Russia, è affluenza Record

Aperte le urne in Russia per le elezioni presidenziali. Il super favorito per il quarto mandato è proprio Vladimir Putin, attuale presidente della federazione russa. Il presidente è molto popolare nel suo Paese: non possiamo poi non notare che il giorno delle elezioni coincide con l’anniversario dell’annessione della Crimea alla Russia per mezzo referendum. Referendum che, per inciso, ha ottenuto più del 90% dei voti della popolazione della Crimea favore dell’annessione alla Russia. Nonostante la schiacciante manifestazione della volontà popolare, l’Ucraina ancora non riconosce il risultato.

Putin iper favorito

Secondo un recente sondaggio, Putin dovrebbe ottenere tra il 69 e il 73% dei voti della popolazione. Dietro di lui, con un grosso stacco, c’è il comunista Pavel Grudinin con il 10-14%, quindi il nazionalista Vladimir Zhirinovsky con l’8-12%.

Ci sono quindi pochissimi dubbi sul vincitore delle elezioni, eppure il dato importante è quello dell’affluenza: infatti deve recarsi alle urne il 70% della popolazione. Alle ore 10 l’affluenza è stata del 16,55% della popolazione russa. Si tratta di dati molto superiori a quelli registrati nelle scorse elezioni, per cui i dubbi di alcuni oppositori sulla partecipazione risultano del tutto infondati: è una buona notizia per il presidente attuale Putin, che è iper favorito anche a questa tornata elettorale. Putin ha già votato all’Accademia delle Scienze.

R.M.