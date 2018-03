Imma uccisa dal marito Pasquale Vitiello, l’omicidio annunciato nella lettera. La figlia di 9 anni non sa ancora nulla

La vittima è Immacolata Villani, 31 anni

Immacolata Villani ha perso la vita oggi a Napoli, trucidata da un uomo in scooter di fronte alla scuola elementare dove aveva appena accompagnato la figlioletta. Aveva 31 anni Immacolata, aveva appena accompagnato la figlia nella scuola elementare nel quartiere di Boccia al Mauro, Terzigno (Napoli). Appena la bimba è entrata a scuola, la donna è tornata in auto dove, pare, con lei c’era un’altra donna, la compagna del padre, che guidava perché Imma aveva un braccio ingessato.

Aveva appena accompagnato a scuola la figlia

Ad un certo punto Immacolata è stata avvicinata da un uomo a bordo di uno scooter che le ha detto di scendere perché ‘dovevano parlare’. I due hanno cominciato a discutere animatamente, un litigio: poi lo sparo al centro della fronte della 31enne, quindi l’assassino è scappato a bordo di uno scooter grigio ed è attualmente ricercato.

Imma è rimasta a terra, morta sul colpo.

Al momento dell’omicidio tutti i bambini erano già entrati in classe. Il racconto dei fatti è stato reso dai testimoni, in maggior parte genitori di altri alunni che stavano facendo ritorno a casa dopo aver accompagnato i piccoli a scuola.

Individuato killer, forse è il marito. La lettera choc

I bambini sono stati fatti tornare tutti a casa per mezzo di un’uscita laterale per non vedere il corpo della donna a terra. Sul luogo dell’omicidio anche il padre della vittima.

Secondo gli investigatori, l’uomo sullo scooter nonché killer di Immacolata Villani potrebbe essere il marito, che attualmente è ricercato. La pista per ora è quella di un omicidio che sia maturato nel contesto familiare. L’uomo sarebbe stato individuato nei pressi della statale 268.

Secondo le ultime notizie Imma si stava separando dal marito e lo aveva denunciato per maltrattamenti. Da qualche giorno Imma era tornata a vivere col padre, a Terzigno, assieme alla figlia di 9 anni avuta col marito.

Gli inquirenti hanno in mano una lettera scritta dal marito dove l’uomo avrebbe anticipato la volontà di uccidere la moglie.

Le testimonianze choc

Il terribile omicidio si è consumato di fronte alla scuola elementare, per fortuna tutti i bambini erano già entrati.

In quel momento c’erano diversi genitori che stavano uscendo dal plesso scolastico dopo aver portato a scuola i figli, e che hanno chiamato i carabinieri.

Hanno testimoniato di aver visto il litigio e sentito lo sparo. Purtroppo quando i sanitari sono arrivati sul luogo del delitto hanno potuto solo constatare la morte della donna.

R.M.