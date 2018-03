La madre non vuole pagare per il viaggio delle figlie: viene massacrata...

A Castelfranco Veneto (Treviso) una madre è stata picchiata dalle figlie. Il motivo che ha scatenato la violenza delle due è stato il no della donna di fronte alla richiesta di pagare con la sua carta di credito un viaggio che le giovani (17 e 20 anni) avevano pensato di fare a Praga

Da(Treviso) arriva la tristissima storia di una. Le ragazze, giovanissime (17 e 20 anni), non hanno esitato a colpire la donna (46 anni) quando questa si è rifiutata di farle accedere tramite codice alla sua carta di credito. Il motivo scatenante di questa innaturale dose di rabbia e violenza è stato

La donna, di professione infermiera, ha negato alle figlie il permesso di prenotare una vacanza a Praga. Le ragazze hanno svolto tutte le pratiche del caso online, e non rimaneva altro da fare che pagare la loro prenotazione. Evidentemente non avevano messo in conto il no della madre e così l’hanno picchiata, riempiendola di calci e pugni e minacciandola addirittura con un coltello.

Per le due ragazze è partita la denuncia dei Carabinieri di Castelfranco Veneto, ed una delle due denunce è stata inoltrata alla Procura dei minori (una delle due ragazze non è ancora maggiorenne). Le giovani sono state accusate di lesioni. La madre, invece, è riuscita a fuggire e a raggiungere il pronto soccorso. È stata medicata e dichiarata guaribile in sette giorni. Su di lei trovati graffi e lividi su arti inferiori e superiori.

Maria Mento