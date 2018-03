Si ribalta con il camion in tangenziale, le immagini dello schianto

Incidente sulla tangenziale, nessun ferito

Unche poteva avere conseguenze molto più pesanti ma che per fortuna si è concluso. Tanta paura, ieri sera, per il conducente di unche stava procedendo lungo la tangenziale di Catania. Per cause ancora al vaglio delle forze dell’ordine, il camionperdendo tutto il carico di frutta e verdura che trasportava.

Al momento del fatto, il mezzo pesante si trovava al km 12, tra il bivio di Misterbianco e quello di Caltagirone in direzione Siracusa. Il ribaltamento del camion è avvenuto nella notte. Non è escluso un colpo di sonno del conducente, che è stato estratto dalla cabina del mezzo grazie all’intervento dei Vigili del Fuoco del distaccamento Nord del Comando provinciale di Catania, che sono subito accorsi sul luogo dell’incidente. L’uomo è stato subito soccorso dai sanitari che nel frattempo si erano recati sul posto. Fortunatamente il conducente non ha riportato ferite significative.

A causa della grossa perdita di carburante, sono entrati in azione anche gli uomini del nucleo NCBR (nucleare – biologico – chimico – radiologico) della sede centrale dei Vigili del Fuoco. In seguito al ribaltamento, è stato chiuso il tratto di strada tra lo svincolo di Misterbianco e San Giorgio. In direzione Siracusa si sono formate inevitabili e lunghissime code.