Fermato dalla polizia l’ex presidente francese Nicolas Sarkozy: per lui una gravissima accusa

pende in queste ore, che è in stato di fermo preso la polizia giudiziaria di Nanterre, periferia di Parigi. La notizia è riportata dai maggiori quotidiani francesi.per essere interrogato circa un’inchiesta su possibiliche quell’anno gli diede la vittoria. Nicolas Sarkozy avrebbe ricevuto, secondo alcuni documenti compromettenti, 5 milioni di euro.

L’inchiesta era stata aperta nel 2013 ed ora per la prima volta l’ex presidente è in stato di fermo, che può durare fino a 48 ore, quindi Nicolas Sarkozy sarà presentato di fronte al magistrato che lo potrà incriminare se ritiene gli elementi raccolti sufficienti. L’inchiesta venne aperta nel 2013 dopo la pubblicazione di documenti da parte del sito Mediapart parlava di “finanziamenti del leader libico Muammar Gheddafi alla corsa all’Eliseo di Sarkozy”. 5 milioni di euro in denaro contante, secondo la documentazione. L’ex presidente ha sempre smentito tutto mq un fedelissimo di Gheddafi aveva al contrario confermato.

Anche l’ex ministro e fedelissimo di Nicolas Sarkozy, Brice Hortefeux, è stato interrogato in mattinata ma non è in stato di fermo.

