Il ponte idraulico cede, Mario muore schiacciato dalla sua auto

Un uomo di 71 anni,, è rimasto vittima di un tragico incidente a(Roma): rimasto schiacciato sotto il ponte idraulico che utilizzava per la manutenzione del proprio veicolo, l’uomo è morto prima che potessero intervenire i soccorsi. Ad avvertire i soccorsi è stata una donna rumena che si trovava a poca distanza dal luogo dell’incidente, la donna ha sentito il rumore del ponte che cedeva e quando è andata a controllare per Mario era intrappolato sotto la sua auto (una Fiat Stilo). Sul luogo sono intervenuti i carabinieri died i Vigili del Fuoco per sollevare l’auto e estrarre il corpo da portare in obitorio.

La dinamica dell’accaduto non lascia adito a dubbi: il settantenne ha caricato l’auto in senso contrario, il peso del motore ha quindi spinto il ponte verso il basso causandone il cedimento improvviso e schiacciandolo. Si è trattato di un errore umano fatale, per tal motivo l’indagine sull’accaduto è stata già archiviata e la salma del settantunenne è già a disposizione dei familiari per la celebrazione dei funerali. Di Giacomo era da poco entrato in pensione dopo un’intera vita spesa come meccanico specializzato, mestiere che lo aveva reso noto in tutto il paese.