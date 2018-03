Le torture dei soldati americani a 15 anni dall’invasione dell’Iraq. Abusi anche sui bambini

I prigionieri iracheni raccontano le torture dei soldati USA

Gli ex detenuti di Abu Ghraib dicono che il tempo non ha completamente guarito il dolore fisico e mentale provocato dalle torture subite nella famigerata prigione degli Stati Uniti. Parlando con il sito “RT”, gli iracheni che si trovavano all’interno del campo di prigionia ricordano il 15° anniversario dell’invasione guidata dagli Stati Uniti nel loro paese.

“Il tempo che ho passato in quella prigione mi è sembrato una vita. Un’ora di quel dolore, umiliazione e ingiustizia rimane con te per sempre “, ha detto Anwer Al-Sudani, un ex detenuto di Abu Ghraib.

Utilizzata in precedenza da Saddam Hussein per bloccare i dissidenti politici, la prigione di Abu Ghraib è stata convertita in una struttura di detenzione dell’esercito statunitense poco dopo l’invasione dell’Iraq da parte degli USA nel marzo 2003.

Abusi sessuali, torture, stupri: gli orrori della prigione

Nell’aprile del 2004, le vergognose fotografie che mostravano prigionieri sottoposti a torture, umiliazioni sessuali, stupri e altre forme di abuso per mano dei soldati americani fecero il giro del mondo.

La struttura, situata a circa 20 miglia a ovest di Baghdad, ospitava fino a 3.800 detenuti al massimo del suo utilizzo da parte dell’esercito americano. Nel 2006, tutti i rimanenti detenuti ad Abu Ghraib sono stati trasferiti in altre prigioni e la struttura è stata consegnata al governo iracheno. Più di un decennio è passato da quando gli Stati Uniti hanno ceduto il controllo della famigerata prigione, ma gli ex detenuti dicono che le cicatrici fisiche e mentali del tempo passato lì dentro non sono ancora guarite.

“Ho ancora degli incubi e soffro di dolori fisici e mentali, come se fosse successo tutto ieri”, ha detto Ali Al Qasi, un ex detenuto del carcere. “Lavoro giorno e notte per cercare di dimenticarlo. Quello che abbiamo passato e quello che è successo in Iraq, è stato un crimine terribile”.

Secondo Al Qasi, ogni persona che è stata detenuta nella struttura, compresi i bambini, “è stata oggetto di violazioni, torture, abusi sessuali, umiliazioni, stupri e molte altre cose terribili”.