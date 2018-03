“Mi ha lasciato, piango tutti i giorni”. La struggente confessione dell’attore

“Mi ha lasciato, sto male”

Claudia Gerini e Andrea Preti non stanno più insieme. A comunicarlo alla stampa è lo stesso attore e modello, che in un’intervista rilasciata al settimanale “Chi” confessa tutto il suo malessere per la fine della storia d’amore con la celebre attrice.

Una relazione, quella tra Preti e la Gerini, che era cominciata circa un anno e mezzo fa e che sembrava avesse buone fondamenta nonostante la grande differenza di età tra i due: la Gerini, infatti, ha 17 anni in più del suo ormai ex partner.

Sulle colonne di “Chi”, Andrea Preti rivela di “piangere da giorni” e di sentirsi completamente spaesato in seguito alla rottura.

“Neanche il peggiore degli esseri umani si lascia così – racconta l’attore e modello 29enne – Mi ha raggiunto sul set del film che stavo girando in Puglia. Mi ha detto che non si sentiva più innamorata, che era in crisi esistenziale – spiega Preti – Caz…, avevamo costruito un rapporto che andava oltre. Ho conosciuto le sue figlie che umanamente mi mancano. Non lo so. Non so più nulla. Ma qualcosa non torna. Sono giorni che piango e non so da dove partire”.

“Per lei avevo messo tutto da parte”

Un fulmine a ciel sereno anche per i bookmakers, che vedevano la coppia come una di quelle che avrebbe avuto più probabilità di convolare a nozze entro il 2018. Invece tutto sembra ormai sfumato, con Andrea Preti che sfoga tutta la sua sofferenza: “Io sono qui a stare male davvero. E davvero per amore. Avevo messo tutto da parte. Io ho puntato sul nostro amore, sulla nostra storia e mi mancano da morire anche le sue figlie, le nostre discussioni, fare l’amore con lei. Mi manca tutto”.