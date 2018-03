Movimento 5 Stelle, polemiche per il biglietto Trenitalia della deputata barese

La nuova deputata del Movimento 5 Stelle, Francesca Anna Ruggiero, studentessa di medicina, è stata eletta nel collegio uninominale di Bari-Bitonto con una percentuale superiore al 50%.

Il curioso caso che si è venuto a creare intorno alla sua persona fa riferimento ad un suo post su Facebook nel quale diceva: “#NoiSiamoPronti.Oggi partiamo per Roma per la proclamazione. STIAMO ARRIVANDO! Con le mani libere e in esse solo il biglietto in classe SUPER ECONOMY, per non incidere troppo nelle tasche dei contribuenti.Ci rivediamo presto per rendicontare direttamente cosa sarà successo a Montecitorio in questa importantissima settimana”.

Non esiste nessuna classe Super Economy

La cosa bizzarra è che non esiste nessuna classe “Super Economy” nel piano del Frecciargento. In realtà, però, sul sito ufficiale di Trenitalia ci si può imbattere in sconti che fanno costare meno un biglietto di prima classe rispetto ad uno in seconda, grazie alle offerte “Economy” e “Super Economy“; che è quello che ha fatto la deputata pentastellata.

Un errore, una svista o semplicemente un’inutile esaltazione di un pauperismo che non dovrebbe essere ostentato in ogni piccola azione perché, come questa esperienza insegna, non sempre si finisce col fare la figura del benefattore.

