Muore annegata in un fiume gelato a soli 2 anni: la tragica fine di Kiara

La piccola, bambina gallese di 2 anni, è morta nelle prime ore di questa mattina mentre si trovava sul letto d’ospedale dell’. La piccola era finita nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale britannico a causa di un tragico incidente: la madre l’aveva lasciata in macchina il tempo necessario a fare un prelievo in banca e tornare, ma al suo ritorno l’auto era finita dentro il letto del fiume

Un soccorso immediato avrebbe potuto evitare il ricovero in ospedale, ma in un primo momento la donna non si è accorta che la macchina era finita nel fiume ed aveva pensato che qualcuno l’avesse rubata con la bambina al suo interno. La donna ed il marito hanno subito chiamato la polizia denunciando il furto dell’auto, una Mini grigia, spiegando che all’interno dell’auto c’era la piccola Kiara. Le ricerche sono durate finché una pattuglia non ha avvistato l’auto all’interno del corso fluviale ed ha chiamato i soccorsi.

I soccorritori hanno estratto il corpo della bambina e, avendo notato che non respirava, hanno praticato le manovre di pronto soccorso riuscendo a ristabilire il battito. A quel punto Kiara è stata portata in ospedale dove, purtroppo, si è spenta questa mattina. A commentare la tragica morte della figlia è stato il padre che ai media locali ha dichiarato: “Ringrazio tutti per il supporto. Era un’incredibile bambina che, spero, ha vissuto una vita avventurosa e divertente. E che probabilmente ha dato molto più di tante altre persone”.