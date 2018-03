Superenalotto, estrazione 20 marzo 2018: attesa per i numeri vincenti. Segui con NewNotizie.it l’estrazione LIVE

Continua a crescere il jackpot del Superenalotto: siamo giunti ad un jackpot di ben 116.100.000 euro. E’ questa infatti l’enorme cifra in palio nell’estrazione di oggi martedì 20 marzo 2018. Come già detto in occasioni precedenti, si tratta attualmente del quinto jackpot più alto di uttti i tempi: continuando così, però, il quarto jackpot della storia (aggiudicata da due fortunati, a Parma e Pistoia, nel febbraio del 2010) potrebbe essere raggiunto in poche estrazioni.

Nell’ultimo concorso – quello di sabato 17 marzo 2018 LINK – nessuno s’è aggiudicato i premi maggiori, mentre 7 persone hanno indovinato 5 numeri, vincendo 35.826,51 €. In totale, sono stati vinti premi per 5.074.983 €.

Questa la combinazione vincente della precedente estrazione (concorso n.33 del 17 marzo 2018):

Numeri estratti 52 35 85 7 88 90

Numero Jolly 72

Numero SuperStar 87

Ricordiamo ancora una volta come la probabilità di vincita per il premio di categoria maggiore del SuperEnalotto di 1 su 622.614.630: secondo le statistiche, infatti, è più probabile morire divorati da uno squalo o precipitare a bordo di un aereo o di esordire in Serie A (e si tratta di eventi altamente improbabili).

Ecco i risultati dell’estrazione del 20 marzo 2018 (concorso n.34/2018) del Superenalotto

