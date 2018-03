Trenord, sciopero treni Milano 21 marzo 2018: fasce orarie di garanzia e tratte coinvolte. Tutte le informazioni

Sarà un mercoledì davvero difficile per i pendolari lombardi. Per domani, 21 marzo 2018, è infatti previsto un nuovo sciopero con blocco del trasporto ferroviario annesso.

L’organizzazione sindacale Or.S.A – Ferrovie ha infatti indetto uno sciopero del trasporto ferroviario dalle 09.01 alle 16.59: per questo motivo il servizio regionale, il servizio suburbano e i servizi di lunga percorrenza e aeroportuale saranno passibili di ritardi, variazioni e/o cancellazioni.

Trenord ha tenuto a precisare che le fasce orarie di garanzia non saranno coinvolte dallo sciopero e così viaggeranno regolarmente i treni previsti in partenza entro le 9.01 e in arrivo a destinazione finale entro le 10.

Previsti autobus sostitutivi per quanto riguarda i collegamenti aeroportuali “Milano Cadorna – Malpensa Aeroporto” (no-stop) e “Malpensa Aeroporto – Bellinzona”

Trenord invita comunque i passeggeri a prestare attenzione agli annunci sonori diffusi nelle e che alle informazioni in scorrimento sui monitor.

Cliccando su questo link, sarà comunque possibile per voi aggiornarvi in tempo reale sulla circolazione delle 40 direttrici del servizio regionale ferroviario di Trenord