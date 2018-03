Aumento Amazon Prime: così dal 4 aprile salgono i prezzi del servizio in Italia

Dal 4 aprile aumento Amazon Prime

Aumento Amazon Prime in vista nel 2018. Il popolare servizio offerto da Amazon, in Italia, aumenterà il suo costo già dal 4 aprile.

L’abbonamento annuale ad Amazon Prime passa dai 19,90 euro annuali a 36 euro all’anno: un aumento non indifferente, quasi del doppio. Con una piccola deroga per i clienti più fedeli: quelli il cui rinnovo sarebbe prima del 4 maggio potranno avere un altro anno allo stesso prezzo di prima, vale a dire 19,90 euro annui, e cominceranno a pagare di più solo da maggio del 2010. Per i nuovi abbonati, invece, il prezzo sale e non c’è nulla da fare. Non c’è alcun cambiamento in termini tecnici dopo l’aumento di Amazon Prime: ancora una volta il servizio di rinnovo automatico è sempre quello, le consegne saranno gratuite con cancellazione quando si vuole; quindi, a fronte dell’aumento di prezzo di Amazon Prime non ci sarebbe alcun tipo di vantaggio o servizio ulteriore.

La nuova formula mensile di Amazon Prime

La formula mensile però è da 4,99 euro, mentre prima dell’aumento di Amazon Prime non c’era alcun pagamento mensile.

Per il resto il servizio è sempre quello, ci sono consegne gratuite no limits su milioni di prodotti. Inoltre del pacchetto Amazon Prime fa parte anche Prime Video, con le sue serie tv.

Proprio in queste ore Amazon sta informando tutti gli abbonati della novità dell’aumento di Amazon Prime che sicuramente non sarà molto gradita.

Quali sono i vantaggi di Amazon Prime

I vantaggi di Amazon Prime sono la consegna in un’ora in alcune città, la possibilità di accesso ad offerte anticipate, le spedizioni sempre gratis sui prodotti cloud illimitato per le foto, Amazon Famiglia ed altri servizi. Tuttavia in conseguenza all’aumento di Amazon Prime non vi saranno servizi aggiuntivi.

La lettera di Amazon ai clienti per informarli dell’aumento

Ecco la mail inviata da Amazon ai clienti per informarli dell’aumento

“Gentile Cliente Prime,

Ti ringraziamo di essere un fedele cliente Amazon Prime.

Ti contattiamo per informarti di un imminente cambiamento al tuo abbonamento.

Il prezzo dell’abbonamento annuale aumenterà a EUR 36/anno (equivalente a EUR 3/mese) a partire dal 4 aprile 2018. Per avvisare del cambiamento con adeguato anticipo, i clienti Amazon Prime con data di rinnovo antecedente il 4 maggio 2018, come nel tuo caso, pagheranno EUR 19,99 per un ulteriore anno di abbonamento. Il nuovo prezzo di EUR 36 all’anno ti verrà applicato solo a partire dal rinnovo successivo in data 24 aprile 2019.

Le tue preferenze di rinnovo automatico dell’abbonamento rimangono invariate. Puoi scegliere di ricevere un promemoria via email prima della tua prossima data di pagamento o cancellare l’abbonamento quando vuoi. Puoi gestire il tuo abbonamento ad Amazon Prime da “Il mio account”.

Amazon Prime è una combinazione unica di benefici su spedizioni, shopping e intrattenimento, e continueremo ad investire per aumentarne ancora di più il valore per i clienti. L’abbonamento ti offre spedizioni illimitate in 1 giorno su oltre 2 milioni di prodotti e in 2-3 giorni su molti altri milioni. Continueremo ad aggiungere nuovi titoli alla selezione di Prime Video, incluse serie TV esclusive come McMafia, Philip K. Dick’s Electric Dreams e The Marvelous Mrs. Maisel. I clienti Amazon Prime beneficiano inoltre di Prime Photos, che offre spazio di archiviazione illimitato per conservare tutti i tuoi ricordi, e dell’accesso anticipato alle Offerte lampo, che ti permette di acquistare le tue offerte preferite con 30 minuti di anticipo. Puoi trovare la lista completa di tutti i benefici alla pagina Amazon.it/Prime.

Cordiali saluti,

Il Team Amazon Prime“