“Cancellate Facebook”, l’annuncio shock del fondatore di WhatsApp

Brian Acton, co-fondatore di WhatsApp ha twittato: “E’ tempo. #deletefacebook”; questo l’hashtag che ha spopolato sul web a causa dell’indignazione crescente per i legami del gigante dei social media alla controversa azienda di dati britannica Cambridge Analytica (CA).

Insieme al co-fondatore di WhatsApp Jan Koum, Acton ha venduto l’app a Facebook per 19 miliardi di dollari (11,4 miliardi di sterline) nel 2014.

L’apparente richiesta dell’imprenditore rivolta alle persone di rimuovere i loro profili è venuta quando Facebook ha subito pressioni per spiegare le sue salvaguardie per la privacy da parte di autorità di regolamentazione e politici negli Stati Uniti e nel Regno Unito. ‘CA’ è stata sospesa dal gigante dei social media la scorsa settimana dopo che è emerso che i dati su 50 milioni di utenti non erano stati distrutti come concordato.

Il fondatore Mark Zuckerberg è stato invitato a spiegare personalmente ai deputati le procedure di protezione dei dati dell’azienda. Damian Collins, presidente della commissione per il digitale, la cultura, i mezzi d’informazione e lo sport, ha scritto a Zuckerberg martedì chiedendo che l’impresa spieghi il fallimento “catastrofico” che si è creato.

Se volete sapere come cancellare permanentemente il vostro profilo Facebook potete seguire la nostra guida che vi spiegherà tutte le procedure da attuare.

Mario Barba