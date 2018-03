Guè Pequeno, Salmo, Fabri Fibra, Marracash, Ensi e Clementino postano la stessa foto su Instagram. Cosa si cela dietro?

Sei grandi del rap italiano postano una foto analoga attraverso i propri profili Instagram e l’attesa (l’hype, direbbero quelli bravi) schizza alle stelle: cosa c’è dietro?

In ordine sparso Guè Pequeno, Salmo, Fabri Fibra, Marracash, Ensi e Clementino (di cui abbiamo parlato un paio di giorni fa) hanno postato una foto in bianco e nero con richiami viola ed uno stile fotografico analogo (in seguito Paola Zukar, manager di Fabri Fibra, Marracash e Clementino, ha postato un’altra foto analoga, con ritratto un t-rex stilizzato).

Secondo alcuni si potrebbe trattare di una collaborazione musicale tra i sei, che potrebbe dare vita ad una posse track (o posse cut: vengono così definite le canzoni in cui cantano, uno dopo l’altro, diversi artisti. In Italia esempi di posse track sono ‘Le leggende non muoiono mai’, ‘King’s supreme’ o la più recente ‘Bimbi’).

Secondo altri potrebbe essere una manovra per pubblicizzare un qualche brand o un evento – sempre brandizzato – in stile Red Bull Culture Clash.

Cosa si cela, quindi, dietro questi post in contemporeane di questi sei amatissimi mc? Solo il tempo potrà darci una risposta.

E se invece fosse qualcosa per pubblicizzare tipo una gara di freestyle alla Red Bull Culture Clash? O qualche mossa commerciale analoga?