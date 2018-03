Nonostante abbia già superato i 2 miliardi di utenti attivi, molte persone, invece, vorrebbero cancellare il proprio profilo Facebook. Diversi sono i quesiti che si pongono gli utenti per quanto riguarda l’effettiva e completa cancellazione del proprio profilo social e in questa guida cercheremo di rispondere ad ognuno di essi.

Eseguire un Backup

Con la parola “Backup” si intende una copia di dati da un dispositivo ad un altro. Nel nostro caso, per eseguire un backup dei nostri dati su Facebook e salvarli sul nostro disco rigido (anche una chiavetta USB può andare bene) dovremo accedere a Facebook, entrare nel menu “impostazioni del tuo profilo” e cliccare sulla voce “Scarica una copia dei tuoi dati di Facebook”. Dopodiché basterà cliccare sul pulsante “Avvia il mio archivio” e attendere di ricevere l’email per scaricare le proprie foto o video direttamente sulla casella di posta elettronica.

Come eliminare definitivamente le informazioni personali

Per eliminare completamente tutte le informazioni che abbiamo fornito a Facebook dobbiamo accedere alla pagina del nostro profilo personale e cliccare sul pulsante “Aggiorna informazioni”, sull’immagine di copertina. Nella pagina che si aprirà, basterà cliccare sulla voce “Modifica” per eliminare tutte le voci presenti.

Cancellarsi definitivamente da Facebook

Dopo esserci accertati di aver compiuto le operazioni sopra descritte possiamo completare la nostra cancellazione da Facebook. Clicchiamo sull’icona della freccia che si trova in alto a destra e clicchiamo prima sulla voce “Centro assistenza” e successivamente su “Visita il Centro assistenza”; all’interno di questa pagina andiamo su “Gestisci il tuo account”, dal quale si aprirà la finestra “Disattivazione ed eliminazione degli account”, a quel punto clicchiamo su “Come faccio a eliminare il mio account in modo permanente?”; a questo punto clicchiamo su “comunicacelo” per accedere al modulo ufficiale di cancellazione.

All’interno della pagina che si aprirà, clicchiamo sul pulsante “Elimina il mio account”. Dopo aver digitato la password del nostro profilo Facebook e aver inserito il codice di sicurezza che vedrete nel riquadro “Inserisci qui il testo”, clicchiamo sul pulsante “OK” e avremo completato la nostra cancellazione da Facebook.

Facebook invierà un messaggio per confermare l’avvenuta cancellazione dell’account e che i tuoi dati profilo verranno eliminati dopo 14 giorni, arco di tempo nel quale puoi decidere di annullare la tua richiesta di cancellazione dell’account.

Mario Barba